شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب قمة 6 أسابيع بفضل ضعف الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •احتمالات قوية لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر

•الأسواق في انتظار بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،لتقترب مرة أخرى من أعلى مستوى في ستة أسابيع ،بدعم الضعف الحالي في مستويات الدولار الأمريكي ،والمتضرر من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر الجاري.



ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون في أوقات متلاحقة اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي في نوفمبر ،وعن أداء قطاع الخدمات خلال نفس الشهر.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.55% إلى (4228.91 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,206.23$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,201.22$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، فقدت أسعار الذهب نسبة 0.6% ، في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت في اليوم السابق أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 4,264.60 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ،ليواصل خسائره للجلسة الثامنة على التوالي ،على وشك تسجيل أدنى مستوى في عدة أسابيع ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا الهبوط بعدما أدت بيانات ضعيفة وتعليقات حِذرة لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر الجاري.



الفائدة الأمريكية

•صرّح كيفن هاسيت، الذي برز كأقوى مرشح لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي ، بأن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل.



•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 87% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 13%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب في أوقات متلاحقة اليوم ،صدور تقرير ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي ،وتقرير معهد التزويد عن أداء قطاع الخدمات خلال نوفمبر الماضي.



توقعات حول أداء الذهب

•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": أعتقد أن المشترين لا يزالون مهتمين بالذهب نظرًا لتوقعات أسعار الفائدة، لكنهم ربما ينتظرون المزيد من الدلائل على تباطؤ الاقتصاد، مما قد يُعطي إشارة إضافية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن خفض أسعار الفائدة هذا الشهر قد يكون مبررًا.



•وأضاف ووترر: أن الأسعار مستقرة إلى حد كبير، مع قلة المحفزات الجديدة، وارتفاع السيولة في ساعات التداول الأوروبية والأمريكية، مما يُخفف عادةً من حدة الحماس في بداية الجلسة الآسيوية.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت أمس الثلاثاء بنحو 1.71 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,048.30 طن متري ،متخليًا عن إجمالي 1,050.01 طن متري الذي يعد أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر الماضي.



نظرة فنية

