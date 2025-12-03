كراكن توسّع نشاطها في الأسهم المُرمزة عبر الاستحواذ على شركة جديدة متخصصة في المجال

أعلنت “كراكن” استحواذها على منصة “Backed Finance” المتخصصة في إصدار رموز تمثل أصول تقليدية مثل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، في خطوة تهدف لتعزيز حضورها في مجال الأصول المُرمزة استعدادا لطرحها العام المتوقع في 2026.

دمج استراتيجي يعزز البنية التحتية“

تتداول “كراكن” بالفعل عدد من المنتجات الصادرة عن “Backed”، وسيتيح الاستحواذ توحيد عمليات الإصدار والتداول ضمن منصة واحدة.

أوضح “أرجون سيثي”، الرئيس التنفيذي المشارك، أن الدمج سيعزز البنية اللازمة لأسواق رأس مال أكثر انفتاحا وقابلية للبرمجة، مع توفير شفافية وإتاحة أكبر عالميا.

ورغم عدم الكشف عن قيمة الصفقة، وصفت “كراكن” الاستحواذ بأنه جزء من خطة أكبر للتركيز على ترميز الأصول الواقعية.

ومنذ تأسيسها عام 2021، أصبحت “Backed” لاعب مهم في سوق الأسهم المُرمزة.

كما وسّعت “كراكن” حضورها سابقا من خلال شراكتها مع “Trust Wallet” لدمج منتج “xStocks”، ما يسمح بشراء عشرات الأسهم ونقلها عبر شبكات بلوكشين متعددة مثل سولانا والايثيريوم وBNB.

