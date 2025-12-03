تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 03-12-2025

الاقتصاد

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، وسط محاولات السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 4,225$، وسط استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.

