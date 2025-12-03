- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الذهب اليوم 03-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-03 05:17AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شكّل سعر المؤشر منذ تداولات يوم أمس العديد من التداولات الجانبية لنلاحظ تذبذبه المتكرر قرب مستوى 99.10 مستسلما لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بثبات مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 20 حتى هذه اللحظة.
نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر بالصمود فوق الدعم المستقر عند 98.85 سيدعم فرص تفعيله قريبا للتداولات الصاعدة ليحاول بذلك استهداف مستوى 99.75 وصولا للهدف التالي المستقر قرب 100.05, أما كسر الدعم والثبات أدناه سيجبره ذلك على تكبد العديد من الخسائر لنتوقع انجذابه أولا نحو 98.45.
نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.85 و 99.70
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم