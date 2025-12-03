بيتكوين ترتفع إلى 93 ألف دولار بعد هبوط الأحد، ومحللون يترقبون مستوى 100 ألف دولار

تام شمس - الأربعاء 3 ديسمبر 2025 08:50 مساءً - تشهد بيتكوين موجة جديدة من التفاؤل بحدوث انتعاش، إذ بدأ محللو سوق العملات المشفّرة يتوقعون وصولها إلى ستة أرقام بعد أن صعدت فوق 92 ألف دولار عقب هبوطها إلى 84,500 دولار.

قال ميخائيل فان دي بوب، مؤسس MN Fund والمحلل في السوق، يوم الثلاثاء: “هذا ما تريد أن تراه. بيتكوين تعود للصعود مجددًا بعد حركة غريبة للأسفل في اليوم الأول من هذا الشهر.”

وأضاف أنه من “الضروري” أن تتمكّن بيتكوين (BTC) من اختراق مستوى 92 ألف دولار. وتابع: “إذا حدث ذلك، فأنا متأكد أننا سنشهد تسجيل قمة تاريخية جديدة واختبار مستوى 100 ألف دولار.”

قارن فان دي بوب وضع بيتكوين السعري الحالي بدورتها السابقة، وتساءل ما إذا كان التراجع الأخير هو “الهزّة الأخيرة” قبل الانطلاق. وأوضح: “جميع المؤشرات وصلت إلى حالات تشبع بيعي مفرط خلال الهبوط الأخير لبيتكوين، ما يشير إلى أن crash الهبوط كان أعنف من لونا وFTX وكوفيد.”

وصلت بيتكوين إلى ذروة يومية بلغت 93,040 دولارًا في التعاملات المبكرة ليوم الأربعاء على منصة Coinbase، وفقًا لـ TradingView. كما استعادت كامل خسائر اليومين الماضيين الناتجة عن تصفية الرافعة المالية مساء الأحد، والتي محَت 8,000 دولار من سعرها.

عودة بيتكوين إلى “منطقة مقاومة حاسمة”. المصدر: Michaël van de Poppe

الرياح الماكرو الاقتصادية قد تدفع السوق للصعود

قال نيك روك، مدير الأبحاث في LVRG Research، لكوينتيليغراف إنه واثق من أن بيتكوين ستبلغ مجددًا ستة أرقام خلال الأشهر المقبلة. وأضاف:

“مع بروز صمود بيتكوين وسط تغيّرات البيئة التنظيمية واعتماد المؤسسات خلال نهاية 2025، نرى مسارًا مقنعًا لعودتها إلى مستوى 100 ألف دولار في الأشهر القادمة.”

وأوضح روك أن صعود بيتكوين سيكون “مدفوعًا برياح ماكرو اقتصادية مواتية، مثل احتمالات تجدد خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وعودة تدفقات صناديق ETF.”

منطقة الدعم الرئيسية تحدد الاتجاه القادم

في تحليل نُشر قبل الارتداد الأخير، أشار محللون إلى أن منطقة 86 إلى 88 ألف دولار تمثّل “منطقة دعم محورية” يجب أن تصمد. وقال المحلل “Crazzyblockk”:

“لقد صمد هذا المستوى أمام ستين اختبارًا خلال الأشهر الأخيرة دون كسر، ما يجعل أي خرق له ذا أهمية كبيرة.”

وأضاف: “التداول فوقه يشير إلى تراجع الضغط البيعي مع حفاظ المتداولين النشطين على مراكز مربحة.” وأوضح أن الأسبوع القادم سيكون حاسمًا، إذ إن الدفاع عن المستوى يحافظ على بنية السوق، بينما كسره يفتح المجال لسيناريوهات تستهدف أسعارًا أدنى مع انتقال اللاعبين الكبار من مرحلة التراكم إلى التوزيع.”

كانت بيتكوين تتداول عند أكثر من 92,700 دولار وقت كتابة التقرير، مرتفعة بنسبة 7% خلال الـ 24 ساعة الماضية.