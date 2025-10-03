أعمال الكريبتو: من البنوك إلى شركات التكنولوجيا الحيوية، الأصول الواقعية تنتقل إلى البلوكشين

تام شمس - الجمعة 3 أكتوبر 2025 03:34 مساءً - إذا كان لأعمال الكريبتو هذا الأسبوع عنوان فرعي، فهو المسيرة الثابتة للتمويل التقليدي نحو البنية التحتية الأساسية للعملات الرقمية.

تسعى تِذر (Tether)، بحسب التقارير، إلى جذب شركات رأس المال المخاطر الكبرى لجولة تمويل قد تجعل تقييم مُصدر أكبر عملة مستقرة في العالم يقف جنباً إلى جنب مع عمالقة التكنولوجيا الخاصة مثل OpenAI.

وفي الوقت نفسه، يدرس المنظمون الأمريكيون ما إذا كان ينبغي للأسهم التقليدية أن تتداول على البلوكشين، مع تسارع التقارب بين لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ووول ستريت ومجال الترميز.

في أماكن أخرى، أضافت منصة Kinexys التابعة لـ جي بي مورغان بنكاً خليجياً رئيسياً إلى قائمة مستخدميها، بينما بنت شركة تكنولوجيا حيوية مُدرجة في بورصة ناسداك خزينتها بالكامل حول توكن DePIN.

سوفت بنك وARK يدرسان الاستثمار في جولة تمويل ضخمة لتِذر

يقال إن مستثمرين بارزين يجرون محادثات لدعم جولة التمويل المقبلة لشركة Tether والتي قد تصل بتقييم الشركة إلى 500 مليار دولار، وفقاً لوكالة بلومبرغ.

شركات رأس المال المخاطر مثل SoftBank Group وARK Investment Management من بين الأطراف التي تدرس المشاركة في جولة قد تصل إلى 20 مليار دولار. وإذا اكتملت، ستضع الجولة تقييم تِذر في مستوى مماثل لكبرى الشركات الخاصة مثل OpenAI.

أكّد الرئيس التنفيذي لتِذر، باولو أردوينو، أن الشركة تدرس فعلاً جمع تمويل من "مجموعة مختارة من المستثمرين البارزين"، لكنه لم يقدّم تفاصيل حول هيكل الصفقة.

تِذر، مُصدرة العملة المستقرة الأكبر في العالم USDt المُرمز (USDT)، تُعد من أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم من حيث الإيرادات لكل موظف. كما أنها توسعت مؤخراً إلى مجالات البنية التحتية، وإنتاج الطاقة، والاستثمار في رأس المال المخاطر، لتنويع مصادر دخلها بعيداً عن إيرادات الفائدة.

هيئة الأوراق المالية الأمريكية تدرس السماح بتداول الأسهم على البلوكشين

تماشياً مع اعترافها الأخير بالترميز كـ "ابتكار"، تدرس SEC خطة قد تسمح للأسهم الأمريكية بالتداول على البلوكشين عبر منصات أصول رقمية معتمدة.

ووفقاً لموقع The Information، فإن المقترح لا يزال في مراحله المبكرة، وسيُطبق فقط على المنصات الرقمية المنظمة. وإذا تم اعتماده، فقد يتيح الوصول إلى الأسهم الأمريكية لشريحة أوسع من المتداولين ويتيح التداول خارج ساعات السوق التقليدية.

الاهتمام بالأوراق المالية المُرمّزة تزايد مؤخراً، حيث طرحت منصات مثل Robinhood وKraken منتجات أسهم مُرمّزة. كما قدّمت بورصة ناسداك طلباً لتغيير قواعد لدى SEC يسمح بإدراج الأوراق المالية المُرمّزة على منصتها، فيما يُقال إن Coinbase تسعى أيضاً للحصول على موافقة مماثلة.

بنك قطري يعتمد منصة البلوكشين التابعة لجي بي مورغان

أعلن مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) أنه سيستخدم منصة Kinexys القائمة على البلوكشين من جي بي مورغان لمعالجة مدفوعات الشركات بالدولار الأمريكي بسرعة وكفاءة أكبر، في خطوة تسلط الضوء على الدور المتزايد للبلوكشين في التمويل التقليدي.

قال Kamel Moris، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، إن هذا التطور يمثل "حلم أي أمين خزانة"، مشيراً إلى قدرة المنصة على العمل على مدار الساعة. وأضاف: "يمكننا ضمان إتمام المدفوعات في غضون دقيقتين فقط."

تعالج Kinexys حالياً نحو 3 مليارات دولار يومياً وهو جزء صغير من إجمالي التدفقات اليومية لجي بي مورغان البالغة 10 تريليونات دولار. وكما ذكرت Cointelegraph سابقاً، تعمل Kinexys أيضاً مع Chainlink وOndo Finance لتمكين التسويات عبر شبكات متعددة.

Predictive Oncology تُنشئ خزانة تعتمد على توكن DePIN

أنشأت شركة Predictive Oncology، وهي شركة تكنولوجيا حيوية مُدرجة في ناسداك، خزانة أصول رقمية بقيمة 344.4 مليون دولار مكوّنة بالكامل من توكن Aethir المُرمز (ATH)، لتصبح أول شركة أمريكية مُدرجة تحتفظ بتوكن من شبكة بنية تحتية مادية لامركزية (DePIN).

تم تطوير إستراتيجية تخصيص رأس المال بالتعاون مع شركة استثمار الويب3 DNA Fund، وبدعم من بنك الاستثمار BTIG.

تُوفر هذه الإستراتيجية للشركة تعرضاً لقطاع DePIN وهي شبكات بلوكشين تنسق وتحفّز نشر البنى التحتية الواقعية مثل الحوسبة والتخزين والاتصال.

تُدير Aethir شبكة حوسبة سحابية لامركزية توفّر بنية تحتية للـGPU مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات عالية الأداء الأخرى. ويبلغ رأس المال السوقي لتوكنها حالياً حوالي 640 مليون دولار.

قال Chris Miglino، المؤسس المشارك لـ DNA Fund:

"من خلال Aethir، يتحكم ATH في واحدة من أكبر شبكات GPU اللامركزية في العالم — 435,000 وحدة عبر أكثر من 200 موقع في 93 دولة، مرتبطة مباشرة بنظام Nvidia البيئي."

رأس المال السوقي لـ ATH. المصدر: CoinMarketCap

أعمال الكريبتو هو ملخصك الأسبوعي حول الجانب التجاري للبلوكشين والعملات الرقمية، يُرسل إلى بريدك الإلكتروني كل يوم خميس.