اللجنة الأمريكية للأوراق المالية تصمت بشأن صندوق لايتكوين الفوري من Canary وسط إغلاق حكومي في الولايات المتحدة

تام شمس - الجمعة 3 أكتوبر 2025 03:34 مساءً - صندوق التداول الفوري لعملة لايتكوين (Litecoin) من شركة Canary Capital يواجه حالة من الجمود بعد أن التزمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الصمت يوم الخميس، وهو الموعد النهائي الأصلي لاتخاذ قرار بشأنه.

غياب أي إجراء من الهيئة ترك مجتمع العملات المشفّرة في حالة من عدم اليقين بشأن كيفية عمل الهيئة في ظل الإغلاق الحكومي الفيدرالي، وكيف ستؤثر معايير الإدراج العامة الجديدة على الجداول الزمنية لعشرات طلبات صناديق الكريبتو المتداولة (ETF) التي تنتظر الموافقة.

المحلل المتخصص في صناديق المؤشرات المتداولة لدى بلومبيرغ جيمس سيفارت، ومراسلة شبكة فوكس نيوز إليانور تيريت، أشارا إلى أن المواعيد النهائية السابقة لطلبات صناديق الكريبتو ETF من خلال نموذج 19b-4 لم تعد ذات صلة، إذ طلبت الهيئة من مقدمي الطلبات سحبها، ما جعل بيان التسجيل S-1 الوثيقة الوحيدة التي تحتاج إلى موافقة تنظيمية.

لكن ما يفاقم الوضع هو طبقة أخرى من عدم اليقين بسبب الإغلاق الحكومي. ففي أغسطس، نشرت الهيئة خطة تشغيل في حال حدوث إغلاق حكومي، قالت فيها إنها "لن تراجع أو توافق على طلبات التسجيل". وهذا يشمل المنتجات المالية الجديدة، وتغييرات قواعد المنظمات ذاتية التنظيم، وكذلك مراجعة أو تسريع دخول بيانات التسجيل حيّز التنفيذ.

ولا يزال غير واضح ما إذا كان صمت الهيئة بشأن صندوق لايتكوين الفوري من Canary سببه فقط الإغلاق الحكومي، أم أن السبب أيضًا هو معايير الإدراج الجديدة التي جعلت الموعد النهائي لنموذج 19b-4 غير ذي أهمية.

Canary سحبت نموذجها 19b-4 الأسبوع الماضي

كانت Canary قد سحبت طلب 19b-4 في 25 سبتمبر بناءً على طلب الهيئة، ما قد يكون أحد أسباب عدم صدور قرار يوم الخميس. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان لهذه النماذج تأثير على المتقدمين الذين لم يسحبوها بعد.

تواصلت Cointelegraph مع الهيئة وCanary للتعليق، لكنها لم تتلق ردًا فوريًا.

الهيئة تعمل ولكن بقدرات محدودة

في ضوء الإغلاق الحكومي يوم الأربعاء، صرّحت الهيئة أنها ستواصل العمل لكن بعدد "محدود جدًا" من الموظفين المتاحين.

وأكدت أن قاعدة بياناتها الإلكترونية EDGAR ستظل قيد التشغيل.

سوق صناديق الكريبتو في الولايات المتحدة يترقب توسعًا

الأسواق تترقب احتمالية الموافقة على عدة صناديق فورية جديدة، تشمل لايتكوين (LTC) وسولانا (SOL) وXRP وأفالانش (AVAX) وكاردانو (ADA) وتشين لينك (LINK) ودوجكوين (DOGE).

أي موافقة جديدة ستضاف إلى صناديق البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) الفورية المتاحة حاليًا في الولايات المتحدة، والتي استقطبت تدفقات بلغت 61.3 مليار دولار و13.4 مليار دولار على التوالي منذ إطلاقها العام الماضي.

وعلى الرغم من العراقيل، قال محلل صناديق المؤشرات لدى بلومبيرغ إريك بالتشوناس يوم الإثنين إن معايير الإدراج الجديدة من الهيئة رفعت احتمالية الموافقة على بعض صناديق الكريبتو الفورية إلى 100%.

هذه المعايير الجديدة من المتوقع أن تُسرّع العملية بموجب القاعدة 6c-11، لتقلّص بشكل كبير من المدة التقليدية للموافقة، والتي كانت قد تصل إلى 240 يومًا.

بدوره، قال رئيس الهيئة بول أتكينز إن معايير الإدراج الجديدة ستُخفّض الحواجز أمام الوصول إلى منتجات الأصول الرقمية، وتوفر للمستثمرين خيارات أوسع.