تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 03-10-2025

عاود سعر النفط الخام (Crude Oil) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يسمح له بتسجيل ا لمزيد من الخسائر على المدى القريب، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية عليه.

