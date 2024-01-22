كيفية ضبط القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر مجانا؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يسعى عشاق كرة القدم في شمال أفريقيا وتحديدا المصريين لمعرفة كيفية ضبط القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويلاقي منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر، اليوم الإثنين، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

ونستعرض طريقة ضبط القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر مجانا.

1.قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

2.قنوات TV 5.8 (مفتوحة) القمر الصناعي تركسات 42 شرقاً

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 9600

3.قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

4.قناة TRT (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

5.قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

ولتنزيل هذه القنوات على التلفاز الخاص بك اتبع الخطوات التالية:

قم الضغط على زر الإعدادات menu.

ثم انقر على التركيب Installation.

وبعدها اختيار التثبيت اليدوي Manual installation.

ثم اضافة اسم القمر الصناعي وكتابة تردد القناة، والاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز.

قم بالنقر على OK.

وبعد انتهاء البحث النقر على Save.

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