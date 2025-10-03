بطولة إنكلترا: سلوت يؤكد غياب أليسون الى ما بعد النافذة الدولية المقبلة

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : أكد المدرب الهولندي لليفربول متصدر الدوري الانكليزي لكرة القدم أرنه سلوت غياب حارس مرماه الأساسي الدولي البرازيلي أليسون بيكر عن الملاعب الى ما بعد النافذة الدولية المقبلة وذلك إثر تعرضه للإصابة خلال المباراة ضد غلطة سراي التركي (0 1) الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في مؤتمر صحافي عشية مواجهة تشلسي المرتقبة في الدوري الإنكليزي الممتاز "لن يكون أليسون ضمن عداد الفريق في مباراة الغد ولن يسافر أيضا للالتحاق بالمنتخب البرازيلي" مشيرا الى صعوبة معرفة فترة تعافي الحارس من الاصابة.

وأضاف "سيكون الأمر مفاجئا إذا لعب في المباراة الأولى بعد النافذة الدولية (10 ايام ابتداء من الاثنين المقبل) ثم قد تسير الأمور بسرعة أكبر او اقل".

وأصيب أليسون بتمزق في العضلة الخلفية في الدقيقة 56 ضد غلطة سراي وحل بدلا منه الحارس الجورجي جورجي مامارداشفيلي.

وكشف سلوت بان المهاجم الفرنسي هوغو ايكيتيكيه الذي يتعافى من اصابة طفيفة سيتدرب اليوم الجمعة قبل اتخاذ القرار النهائي بمشاركته من عدمها في مواجهة تشلسي.