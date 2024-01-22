أمم أفريقيا.. ضياء السيد: واثق في قدرات لاعبي مصر أمام الرأس الأخضر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن الأزمة الحالية بشأن محمد صلاح قائد منتخب مصر بسبب سوء الإدارة الرياضية من جانب اتحاد كرة القدم، مشيرا إلى أن هناك بيان صدر عن الإصابة، وكان من المفترض أن يعلن الاتحاد بشكل رسمي سفر اللاعب، بدلا من خروج يورجن كلوب مدرب ليفربول للإعلان عن ذلك.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على قناة ETC: "محمد صلاح حاليا على قوة منتخب مصر، وكان يجب التمسك به، لكن طالما حدث اتفاق برغبته في العلاج مع ليفربول، فكان يجب اعلان اتحاد الكرة رسميا، ومحمد أبوالعلا طبيب المنتخب يمتلك كل الأجهزة الطبية وقادر على علاج أي لاعب".

وأضاف: "كل اللاعبين دائما في المنتخبات تتعرض للإصابات ويتم علاجها لحين الشفاء، وسبق وتعرض لاعبين لإصابات ولم يرحلوا عن معسكر منتخب مصر، الوحيد الذي خرج من معسكر البطولة السابقة كان أحمد حجازي للخضوع لجراحة".

وواصل: "أثق في انتصار منتخب مصر على الرأس الأخضر، بعيدا عن حديث روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي، لكن لدي ثقة في اللاعبين الذين يكون لهم دور كبير في المواجهات الحاسمة".