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زيزو بديلا لصلاح...تعرف علي التشكيل المتوقع لمنتخب مصر غدًا ( فيديو )

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -

اقترب أحمد سيد زيزو من تعويض محمد صلاح فى تشكيل المنتخب أمام كاب فيردي غدا، الاثنين، بجوار عمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها قائد الفراعنة المباراة الماضية أمام غانا وذلك حسب بث مباشر لموقع الخليج 365.

وجاء في البث المباشر التشكيل المتوقع بالكامل بعد انتهاء التدريب .

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، قائد منتخب مصر إصابته بشد فى العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الستة عشر حال التأهل.

ويغيب محمد صلاح عن منتخب مصر فى أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعدما شارك في جميع مباريات النسخ الثلاثة التي شارك فيها المنتخب من قبل في وجود لاعب

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كاب فيردي مع مصر مساء الإثنين المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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