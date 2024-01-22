الأهلي يتلقى عرضين رسميين للتعاقد مع صلاح محسن في يناير.. تعرف عليهما



محمد اسماعيل - القاهرة - تسلم النادي الأهلي عرضين رسميين للتعاقد مع صلاح محسن في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن النادي الأهلي تلقى عرضين من سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي للحصول على خدمات المهاجم صلاح محسن.

وأكد المصدر أن نادي سيراميكا الأقرب من التعاقد مع مهاجم الأهلي، بعد تكثيف المفاوضات خلال الساعات الأخيرة ورفع قيمة العرض للحصول على اللاعب.

وأوضح أن صلاح محسن سيرحل نهائيا وليس على سبيل الإعارة، وذلك بناءا على الرؤية الفنية للجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر.

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