في غياب محمد صلاح.. سيناريوهات تؤهل منتخب مصر لثمن نهائي كأس أفريقيا 2023

يخوض منتخب مصر مباراة الفرصة الأخيرة مساء اليوم الاثنين، عندما يصطدم بنظيره كاب فيردي، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023.

وتعد مباراة منتخب مصر اليوم هي الحاسمة والفاصلة في مشواره في نهائيات كأس أمم أفريقيا في نسختها الجارية، والتي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

ويمتلك منتخب مصر فرص الصعود حتى عند الهزيمة، والتي تعتمد على نتائج المواجهة الأخرى بين غانا وموزمبيق.

ويغيب عن منتخب مصر اليوم محمد صلاح، الذي تعرض للإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية، ليقرر السفر ومغادرة معسكر الفراعنة والعودة إلى ليفربول الإنجليزي.

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وفيما يلي سيناريوهات من شأنها تؤهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا..

عند الفوز: يتأهل منتخب مصر مباشرة إلى الدور ثمن النهائي كوصيف مجموعته دون النظر لنتيجة المباراة الآخرى.

عند التعادل: يحتاج منتخب مصر لإنهاء مباراة غانا وموزمبيق بالتعادل، حتى يتأهل بشكل مباشر إلى الثمن النهائي

عند الخسارة: يحتاج منتخب مصر لتسجيل هدفًا على الأقل، مع تعادل غانا مع موزمبيق سلبيًا حتى يضمن الفراعنة وصافة المجموعة.