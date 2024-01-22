بالتفاصيل.. ماذا حدث بين اتحاد الكرة ونادي ليفربول في الساعات الأخيرة قبل مغادرة صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل ما حدث بشأن أزمة مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب، والتنسيق مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول الإنجليزي.

وأوضح المصدر في تصريحاته خاصة لموقع الخليج 365، أنه حين تعرض صلاح للإصابة في المباراة الماضية مع غانا، تم إرسال تقرير طبي لنادي ليفربول أكد خلاله أن الإصابة ستتخطى 14 يوما حال تلقي العلاج بالشكل والتجهيزات الطبية الأمثل

وأضاف المصدر، أن طبيب المنتخب أكد أن العلاج في كوت ديفوار سيأخذ وقتا طويلا وبالتالي لن يستفيد منه المنتخب ولا ليفربول على المدى البعيد.

وأكمل: "ليفربول حين علم بصعوبة علاج صلاح في ليفربول طلبوا عودته وعلاجه في إنجلترا، وحال جاهزيته يعود للمنتخب حسب رؤية الجهاز الطبي للطرفين".

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر بيانا بشكل رسمي أمس أوضح خلاله مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب عقب مواجهة كاب فيردي اليوم لاستكمال العلاج في نادي ليفربول.

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