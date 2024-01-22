بدأ من ستاد فيليكس أفوي.. التسلسل الزمني منذ إصابة محمد صلاح حتى قرار العودة لليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء أمس، عودة محمد صلاح لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزي إلى إنجلترا، عقب مباراة الرأس الأخضر المقرر لها مساء اليوم، لاستكمال علاجه بعد التواصل الذي حدث بين الجهاز الطبي لمنتخب مصر ونظيره في ليفربول.

وبدأ التسلل الزمني لإصابة محمد صلاح، يوم 18 يناير عندما خرج مستبدلا في مباراة غانا، بسبب الإصابة، وفي 19 يناير، تم تشخيص إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخليفة وتقرر غيابه لمدة مباراتين.

وفي يوم 20 يناير، أدى محمد صلاح تدريبات علاجية في مران منتخب مصر، استعدادا لخوض مباراة الرأس الأخضر، وفي اليوم التالي 21 يناير، أشار محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه يوجد بيان مشترك بين منتخب مصر ونادي ليفربول، بشأن إصابته.

ولمح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، خلال المؤتمر الصحفي يوم 21 يناير، بعودة محمد صلاح إلى نادي ليفربول، لاستكمال علاجه.

في النهاية، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مساء أمس الأحد 21، في بيان رسمي، عودة صلاح إلى إنجلترا لاستكمال علاجه و الالتحاق بالمنتخب، حال الوصول إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

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