أمم آسيا.. انطلاق صافرة أحداث مباراة قطر والصين

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صافرة أحداث مباراة منتخب قطر ونظيره الصين، على ملعب خليفة الدولي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بكأس آسيا 2023.

وحجز منتخب قطر بطاقة تأهله لدور الـ16 ببطولة كأس آسيا بعد تحقيقه الفوز في الجولتين الأولي والثانية علي لبنان وطاجيكستان، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط.

وعلى الجانب الأخر، يحتل منتخب الصين المركز الثاني ووصافة الرتتيب برصيد نقطتين، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن منتخب طاجيكستان ونظيره لبنان في المركزين الثالث والرابع.

موعد مباراة قطر ضد الصين في كأس آسيا

وانطلقت صافرة أحداث مباراة قطر ضد الصين في كأس آسيا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والصين في كأس آسيا

Abu Dhabi Sports Asia 1

SSC1 HD

beIN ASIAN CUP 1

Alrabiaa Sport

Alkass EXTRA TWO HD

Sport TV1 Portugal

Diema Sport 3 HD

beIN ASIAN CUP 2

beIN ASIAN CUP 3