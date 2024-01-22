أحمد حسن يهاجم محمد صلاح بعد قرار سفره لـ ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق على قرار سفر محمد صلاح لتلقي العلاج في ليفربول خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد حسن في تصريحات تلفزيونية أنه يتمنى التوفيق للمنتخب المصري ويحقق الفوز على الرأس الأخضر ويستكمل بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا منتخب مصر وليس منتخب واحد.

وشدد على أنه كان أكثر المدافعين عن محمد صلاح، بعد الانتقاد الكبير الذي تعرض له طيلة الأيام الماضية، مؤكدًا على أنه سعد بتواجد لاعب ليفربول في المؤتمر الصحفي لتوجيه رسائل هامة للجماهير.

وتابع حسن تصريحاته التلفزيونية: "فجأة نجد أن صلاح يضرب كرسي في الكلوب ويرحل عن المنتخب ويسافر إلى ليفربول".

وأضاف: "بالتأكيد، صلاح قائد المنتخب، والقائد مثله مثل المدير الفني، وأنا سأتحدث الآن بصفتي قائد سابق للجيل الذهبي، وتعلمت من القادة السابقين كيف يكون القائد".

وأكمل: "صلاح وجه رسالة خلال المؤتمر بأنه سيرحل لليفربول من أجل العلاج، وهنا السؤال أليس عندنا جهاز طبي؟!، أنا أرى إن إصابة الشد في الخلفية من خلال خبراتي، قد يستغرق علاجها أسبوع".

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري الأول لكرة القدم مباراته أمام الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، في العاشرة من مساء اليوم الإثنين.