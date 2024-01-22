مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي بث مباشر يلا شوت في كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطنى لمواجهة نظيره الرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام فى كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل. نرصد فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وكاب فيردى الليلة..

مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي بث مباشر يلا شوت اليوم

منتخب مصر الأكثر تتويجا بالبطولة في التاريخ بسبع بطولات، أوقعته القرعة في مواجهة منتخب غانا القوي تاريخيا، مع موزمبيق والرأس الأخضر، وكان المتابعون يتوقعون أن يكون الصراع على صدارة المجموعة بين منتخبي مصر وغانا، إلا أن كاب فيردي فاجأ الجميع، وبات المنتخب الوحيد في البطولة، الذي ضمن تأهله للدور الثاني متصدرا للمجموعة بعد الجولة الثانية من دور المجموعات.

استطاع منتخب الرأس الأخضر - مفاجأة البطولة - التغلب في المباراة الأولى على غانا بهدفين لهدف، قبل الانتصار على موزمبيق بثلاثة أهداف نظيفة، ليصبح واحداً من فريقين اثنين، مع السنغال حاملة اللقب، استطاعا الفوز في مباراتيهما بالجولتين الأولى والثانية.

أما منتخب مصر، فقد ظن مشجعوه - بعد تقدم مبكر على موزمبيق في الجولة الأولى - أنهم سيشهدون حفلة أهداف، ربما تضع قائد فريقهم محمد صلاح، نجم ليفربول، في صدارة مبكرة لصراع هدافي البطولة، إلا أن الرياح لم تأت بما اشتهت سفن المصريين.

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منتخب موزمبيق قلب تأخره لتقدم، وعانى الفراعنة كثيرا حتى استطاعوا التعادل أمام موزمبيق، بركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بالشوط الثاني، نفذها صلاح بنجاح.

القنوات الناقله لمباراه مصر والراس الاخضر

تعمل الكثير من القنوات على نقل مباراة اليوم ومن هنا سنتعرف على بعض القنوات الناقله لمباراه مصر والراس الاخضر، وتكون ترددها على الاقمار الصناعية كالآتي:

تردد قناة RTB بوركينا فاسو

أضبط تردد القناة: 11900

أكتب القمر الصناعي: يوتلسات 9E.

أضبط معدل الترميز: 27500

أكتب معامل الاستقطاب: افقي

تردد قناة بي ان سبورت bein afcon

أضبط تردد القناة: 12604

أكتب القمر الصناعي: النايل سات

أضبط معدل الترميز: 27500

أكتب معامل الاستقطاب: افقي

تردد القناة الجزائرية الارضية

أكتب التردد: 11680.

أضبط معامل الترميز: 27500.

أكتب معامل الاستقطاب: أفقي.

أضبط معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي اليوم

وياتي موعد مباراة مصر وكاب فيردي اليوم الإثنين والموافق 22 يناير 2024، حيث يتم خوضها بين مصر امام خصمها الأفريقي كاب فيردي، وعلى ان تبدأ مراسم المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وتقام هذه المباراة على أرضية ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في كون ديفوار، ومن الجدير بالذكر انه حتى تتاهل مصر إلى دور 16 من المجموعات يجب ان تفوز في مباراة اليوم.