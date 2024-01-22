نتائج منتخب مصر بقيادة أحمد حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سيرتدي أحمد حجازي شارة قيادة منتخب مصر اليوم في مواجهة الرأس الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وبعد إصابة محمد صلاح في مباراة غانا يوم الخميس الماضي، سيرتدي لاعب نادي اتحاد جدة شارة قيادة المنتخب الوطني لأنه أقدم لاعب في صفوف الفريق.

ونستعرض لكم نتائج منتخب مصر أثناء قيادة أحمد حجازي للفريق.

ارتدى أحمد حجازي شارة القيادة للمنتخب الوطني خلال 5 مباريات بجميع المسابقات.

وخلال الخمس مواجهات، فاز منتخب مصر في 3 مباريات وتعادل في لقاء، وخسر أمام تشاد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

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