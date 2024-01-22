مدرب بوركينا فاسو يعلق على التعادل أمام الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - علق هوبير فيلود، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو على التعادل أمام الجزائر بهدفين لمثلهما، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

وأبدى فيلود غضبه من التعادل أمام الجزائر، مؤكدًا على أن منتخب بوركينا فاسو كاد أن يفوز بالمباراة، لولا قلة التركيز في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وتحدث فيلود في تصريحات صحفية عن التعادل أمام المنتخب الجزائري، حيث قال: "بالتأكيد كنا نقترب بقوة من تحقيق الانتصار على الجزائر، لكن فقدان التركيز كلفنا استقبال هدف في الدقيقة الأخيرة".

وأضاف مدرب بوركينا فاسو تصريحاته: "بالطبع كانت مباراة جميلة للغاية، كنا فعالين جدا، لكن كان لابد من علينا التركيز في الدقائق الأخيرة".

وأختتم فيلود تصريحاته: "لابد من العمل على التفاصيل الصغيرة، وسنعود بشكل أفضل".