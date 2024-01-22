إنتر بطلًا لـ كأس السوبر الإيطالي بفوز صعب على نابولي للمرة الثامنة في تاريخه

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا صعبًا، بنتيجة هدف وحيد، على حساب نظيره نابولي، ليحصد لقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه.

ولعب إنتر ميلان ضد نابولي، اليوم الاثنين الموافق 22 يناير الجاري، على ملعب الأول بارك، في لقاء حسم بطل السوبر الإيطالي، والتي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ضد نابولي، حيث شهد العديد من الفرص الهجومية للفريقين.

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وفي الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء لـ جيوفاني سيميوني، لاعب نابولي في الدقيقة 60، ليأزم موقف الفريق أمام الإنتر.

واستمرت المحاولات قائمة من جانب إنتر ميلان على مرمى نابولي، ولكنها لم تؤتي ثمارها وتتحول إلى أهداف، حتى نجح لاوتارو مارتينيز في خطف هدف الانتصار في الدقيقة 90+1 في الوقت القاتل من اللقاء.