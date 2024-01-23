الامارات | "أهلي طرابلس" يزيد معاناة الوحدة السوري في "سلة دبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زاد فريق أهلي طرابلس من معاناة منافسه الوحدة السوري في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، عقب فوز الفريق الليبي بفارق تسع نقاط وبنتيجة (93-84)، في مباراة جمعتهما اليوم، لحساب الجولة الخامسة في منافسات المجموعة الثانية، في دوري مجموعات البطولة المقامة حالياً على صالة نادي النصر، وتمتد حتى 28 يناير الجاري.

وحافظ أهلي طرابلس على سجله الخالي من الهزائم، وعزز صدارته فرق المجموعة بالعلامة الكاملة ورصيد ثمانية نقاط، فيما تجرع الوحدة السوري الشهير في أواسطه الرياضية بـ "البرتقالة الدمشقية" خسارته الثالثة على التوالي، التي أبقتها بالمركز السادس والأخير في المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

وفرط الوحدة السوري بفرصة انهاء الشوط الأول متقدماً بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة (49-46)، بعد أن نجح لاعبي أهلي طرابلس مع انطلاق الشوط الثاني، في استعادة زمام المبادرة، وحسم الفترة الثالثة لصالحهم بفارق مريح بواقع (29-17)، كانت كفيلة لأهلي طرابلس لضمان الفوز بعد انتهاء الفترة الرابعة بالتعادل (18-18).