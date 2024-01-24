الامارات | السنغال ترعب منتخبات إفريقيا.. "أسود التيرانغا" بالعلامة الكاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق منتخب السنغال العلامة الكاملة، بفوزه على نظيره الغيني 2-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، ليوجه تحذير مرعب وشديد اللهجة لمنتخبات البطولة قبل خوض دور الـ 16.

على ملعب شارليس كونان باني، تقدم المنتخب السنغالي بهدف سجله عبدالله سيك في الدقيقة 61، وأضاف إليمان نداي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة بتسع نقاط يليه منتخب الكاميرون في المركز الثاني بأربع نقاط، بفارق الأهداف أمام منتخب غينيا الذي مازال بوسعه التأهل للدور التالي ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.