الامارات | سيناريو درامي يمنح الكاميرون بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب الكاميرون على نظيره غامبيا 3-2، الثلاثاء، في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة لكأس أمم أفريقيا، التي تقام في كوت ديفوار.

على إستاد السلام، سجل كارل توكو إيكامبي هدف التقدم للكاميرون في الدقيقة 56، ورد منتخب غامبيا بهدفين سجلهما أبلي غالو وإيبريما كولي في الدقيقتين 72 و85.

وعادل منتخب الكاميرون النتيجة مجدداً بطريقة درامية، بهدف سجله جيمس غوميز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87، قبل أن ينتزع كريستوفر ووه هدف الفوز للكاميرون في الدقيقة 91.

وبهذا الفوز رفع منتخب الكاميرون رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، وانتزع بطاقة التأهل بفضل تفوقه في الأهداف المسجلة على منتخب غينيا صاحب المركز الثالث الذي خسر أمام السنغال 0-2 في مباراة بنفس التوقيت.

أما منتخب غامبيا تذيل الترتيب بلا رصيد بعد خسارته الثالثة توالياً.