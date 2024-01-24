الامارات | حمدان بن مبارك: علينا مواصلة دعم المنتخب.. ومرحلة خروج المغلوب تحتاج إلى مزيد من التركيز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم مباراة المنتخب ونظيره الإيراني التي أقيمت يوم أمس ضمن كأس آسيا المقامة حاليا في قطر. وتأهل الأبيض إلى دور الستة عشر بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط. وأكد رئيس الاتحاد أن مرحلة خروج المغلوب تحتاج إلى تركيز أكبر، وإلى جهد مضاعف وانسجام أكثر.

وقال الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان: "منتخبنا الوطني يمتلك عناصر شابة وموهوبة يمكنها تحقيق طموحات جماهيرها في البطولات التي تشارك فيها، وعلينا مواصلة دعم المنتخب والوقوف إلى جانبه وتشجيع عناصره، فالمباراة المقبلة أمام منتخب طاجيكستان ستكون فاصلة لأنها محطة عبور إلى الدور المقبل، والمواجهة في دور الستة عشر تحتاج إلى اليقظة والتوازن، ونحن على ثقة من أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون هذا الأمر، وسيكونون جاهزين لهذه المهمة الكروية".

وتقدم رئيس الاتحاد بالشكر الجزيل للجمهور الذي ساند المنتخب في مرحلة المجموعات، داعياً إلى مواصلة دعم الأبيض في مرحلة خروج المغلوب، ومتمنيا التوفيق للمنتخب الوطني في مباراته المقبلة.