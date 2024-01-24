نهاية جيل رياض محرز مع الجزائر بعد وداع أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد مجموعة كبيرة من نجوم المنتخب الجزائري، للإعلان عن اعتزالهم الدولي على رأسهم رياض محرز، وذلك نتيجة لخيبة الأمل التي تعرضوا لها، خلال كأس أمم أفريقيا 2023.

وفشل محاربو الصحراء للمرة الثانية على التوالي، في التأهل إلى ثمن نهائي البطولة الأفريقية، ما تسبب في صدمة كبيرة للجماهير الجزائرية.

أنهت الجزائر مجموعته بنقطتين من تعادلين، أمام أنغولا 1-1 وبوركينا فاسو 2-2 إلى جانب الهزيمة أمام موريتانيا 0-1.

نهاية جيل منتخب الجزائر

أفاد راديو "rmcsport" الفرنسي وفقًا لمصادر جزائرية بأن ثمة نية لدى 8 لاعبين بإغلاق صفحة منتخب الجزائر نهائيًا، بعد عدم تمكنهم من قيادته للتأهل إلى دور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا 2023.

ويتعلق الأمر بـ حارس المرمى رايس مبولحي، والقائد رياض محرز، بالإضافة إلى المدافع عيسى ماندي، ولاعبي الوسط نبيل بن طالب وسفيان فيغولي، وأيضا المهاجمين يوسف بلايلي وبغداد بونجاح وإسلام سليماني.

منتخب الجزائر

ساهموا الـ 8 لاعبين، باستثناء نبيل بن طالب، في تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا التي أُقيمت في مصر عام 2019.

سوف يشهد منتخب "الخضر"، ثورة التغييرات في تأثيرها ليس فقط على اللاعبين، ولكن أيضًا على المدرب الأول جمال بلماضي، حيث ستنتهي أيامه في هذا المنصب قريبًا، ومن المتوقع أن يقدم استقالته عند عودة البعثة للجزائر.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمام ثورة تغييرات للسير على الطريق الصحيح

يواجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حاجة ملحة لاتخاذ قرارات ثورية، ستساعد المنتخب الأول في استعادة تألقه.

بالإضافة إلى تعين مدرب جديد، وسيكون من الضروري تجهيز هيكل إشرافي لكرة القدم الجزائرية للمرحلة المقبلة، التي ستتزامن مع خوض تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب الشمال أفريقي، لاستقبال المنتخب الغيني يوم 3 يونيو المقبل، في مباراة صعبة ضمن تصفيات كأس العالم، ثم بعدها بأسبوع سيكون ضيف على أوغندا في نفس التصفيات.

وسيكون توقف شهر مارس، ذو أهمية كبيرة لمنتخب الجزائر، حيث سيتيح الفرصة للمدرب الجديد واللاعبين الجدد، لتعزيز مكانتهم قبل انطلاق المباريات الهامة، في تصفيات كأس العالم.