معلول ضد تاو.. تشكيل مباراة جنوب أفريقيا وتونس في كأس أمم أفريقياما

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس عن تشكيل فريقه لمواجهة جنوب أفريقيا، المقرر لها اليوم في الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة تونس وجنوب أفريقيا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أمادو جون كوليبالي.

تشكيل منتخب تونس أمام جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

الدفاع: وجدي كشريدة – علي العابدي – ياسين مرياح – منتصر الطالبي.

خط الوسط: حمزة رفيع – إلياس السخيري – عيسى العيدوني – أنيس بن سليمان – إلياس العاشوري.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

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بينما جاء تشكيل جنوب أفريقيا ضد تونس كالأتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: أوبيري موديبا – كيكانا – خوليسو موداو – موثيوبي مافالا.

الوسط: تيبوهو موكوينا – سيثول – مورينا.

الهجوم: بيرسي تاو – ثيمبا زواني – إيفيدنيس ماكجوبا.