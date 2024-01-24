الامارات | الاعتداء على لاعبي الجزائر بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بعض اللقطات المصورة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تعرض لاعبو منتخب الجزائر للاعتداء من جانب الجماهير، عقب خروج محاربي الصحراء المبكر والغير متوقع وللبطولة الثانية على التوالي من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتعرض منتخب الجزائر للخسارة في مباراته التي خاضها أمام نظيره موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات كأس الأمم الإفريقية بهدف دون رد.

ورصدت عدسات الكاميرات، مقاطع فيديو، شوهد خلالها، محاولات جماهير الجزائر اقتحام فندق إقامة محاربي الصحراء، بعد الخسارة التي تلقاها المنتخب على يد موريتانيا والخروج البطولة.

كما اعتدت الجماهير الجزائرية أيضًا على أعضاء الجهاز الفني للمنتخب بقيادة جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء، وحاول مسئولو الأمن الفصل بينهم ومنع الجماهير من الوصول إلى الفندق.

ولم يسلم أعضاء الاتحاد الجزائري لكرة القدم من الاعتداءات حيث لم تفرق جماهير الجزائر الغاضبة بين أحد، بعد صدمة الخروج المبكر من البطولة الإفريقية التي سبق وحققوا لقبها في نسخة 2019.

وجاء منتخب الجزائر في المركز الرابع ضمن جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023، برصيد نقطتين جمعهم من تعادلين وخسارة في دور المجموعات للبطولة الإفريقية.