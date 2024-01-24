موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم أفريقيا 2023

ياسر رشاد - القاهرة - نقدم لكم موعد مباراة منتخب مصر القادمة والفريق المنافس والتي ستكون في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار والتي تستمر حتى يوم 11 من شهر فبراير المقبل.

وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا بعد التعادل مع منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثالثة وخروجه من دور المجموعات وصيفًا لمجموعته برصيد 3 نقاط حصدها من 3 تعادلات.

بينما تأهل منتخب الرأس الأخضر متصدرًا للمجموعة برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة والتي تضم المغرب و جمهورية الكونغو و زامبيا وتنزانيا.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في أمم أفريقيا ..

وستقام مباراة مصر ضد ( ثاني المجموعة السادسة ) يوم الأحد المقبل الموافق 27 يناير الجاري، وستنطلق في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.