ورطة سان بيدرو تحاصر المنتخب في كوت ديفوار والبعثة تؤجل رحيلها عن أبيدجان

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منتخب مصر عدة متاعب في كوت ديفوار، حيث علمت "الخليج 365" أن البعثة برئاسة خالد الدرندلي تنتظر حتى الآن في أبيدجان، بسبب صعوبة حجز فندق في مدينة سان بيدور التي تبتعد عن العاصمة 5 ساعات، حيث لا يتوفر أماكن في الفنادق المحدودة بهذه المدينة.

وأشار المصدر إلى أن المنتخب سينتظر في أبيدجان لمدة 48 ساعة حتى تنتهي منافسات دور المجموعات، ويتأكد مغادرة إحدى البعثات من المدينة بعد وداع البطولة، ومن ثم سيتم التنسيق مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لحجز الفندق وسفر الفريق بحافلات إلى سان بيدرو.

كما جاء قرار الانتظار في أبيدجان بناء على طلب فيتوريا، الذي علم ان الإمكانيات في سان بيدرو أقل بكثير، سواء ملاعب التدريب أو البنية التحتية والفنادق التي تعاني من ضعف التجهيزات واشتكى منها أكثر من فريق خلال البطولة.

موعد مباراة مصر والكونغو في أمم أفريقيا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكونغولي في مباراة قوية ضمن منافسات الدور الثمن النهائي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأحد المقبل.

وحال نجح الفراعنة في تحقيق الفوز يلتقي في ربع النهائي مع الفائز من غينيا وغينيا الإستوائية.