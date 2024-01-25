سيناريو متكرر وإصابة الحارس.. منتخب مصر في آخر نسختين من كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت بعثة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، عدة إصابات، أبرزها محمد صلاح قائد الفريق، الذي سافر إلى إنجلترا لتلقي العلاج مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

يعيد هذا الأذهان إلى النسخة السابقة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، عندما ضرب فيروس كورونا صفوف بعثة المنتخب قبل السفر إلى الكاميرون، حينها أصيب عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المنتخب وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز، بالإضافة إلى اثنين إداريين، وقرر المنتخب سفر مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي.

وفي النسخة الحالية، أصيب أحمد كوكا لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي قبل السفر إلى كوت ديفوار، واستبدله فيتوريا بمهند لاشين، كما أصيب أسامة جلال مدافع المنتخب وبيراميدز واستبدل بياسر جلال.

مصر في كأس الأمم 2021

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، كثاني المجموعة الرابعة، وواجه كوت ديفوار في ثمن النهائي، إلا أن المباراة شهدت إصابة الشناوي حارس مرمى المنتخب، استبعد على إثرها عن باقي المباريات، وحل مكانه محمد أبو جبل، ليستكمل البطولة حتى النهائي.

مصر في كأس الأمم 2023

ضربت الإصابات صفوف منتخب مصر هذه النسخة قبل التأهل إلى دور الـ16، إذ بدأت بمحمد صلاح في مباراة غانا الذي غادر معسكر المنتخب ويمكن أن يعود في النهائي، وفقا لبيان ليفربول، كما أصيب محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب في مباراة الرأس الأخضر، وغادر هو الآخر البطولة، لكنه لن يعود حتى إذا وصل المنتخب النهائي.

وكان سقوط إمام عاشور على رأسه في مران المنتخب هو ثالث إصابات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، ويغيب على إثرها عن مباراة الكونغو الديمقراطية في دور الـ16، وفقا للوائح الاتحاد التي تنص على خضوع اللاعب إلى فترة علاج لمدة 6 أيام، وهذا يعني أنه لن يلتحق بالمباراة المقبلة.

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