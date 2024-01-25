"الفرحة حلوة مفيش كلام".. اتحاد كرة اليد يستعرض احتفال منتخب مصر بالفوز على تونس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استعرض الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر "فيس بوك" احتفال منتخب مصر بالفوز على نظيره تونس، في المواجهة التي أقيمت اليوم الخميس، في الدور نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

ونشر حساب الاتحاد 10 صور وعلق: "الفرحة حلوة مفيش كلام، نجوم مصر يحتفلون بالفوز على تونس والتأهل للنهائي".

الجدير بالذكر فاز منتخب مصر على تونس بنتيجة 30-25، وينتظر الفائز من مباراة الجزائر وكاب فيردي في المواجهة النهائية.

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