أتلتيكو مدريد يتخطى إشبيلية ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

تغلب فريق أتلتيكو مدريد على نظيره إشبيلية بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الدوري ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا بالموسم الحالي 2023 – 2024.

والتقى أتلتيكو مدريد مع نظيره فريق إشبيلية، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا على ملعب “واندامترو بوليتانو” وحسم المباراة لصالحه بهدف دون رد.

أنتهي الشوط الأول سلبي النتيجة بين الفريقين، في شوط تسيد أصحاب الأرض أتلتيكو مدريد اللقاء بنسبة استحواذ تخطت 60%.

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وأتيح لفريق أتلتيكو مدريد فرصة لافتتاح التسجيل من علامة الجزاء بحلول الدقيقة 25، لكن أنطوان جريزمان فشل في وضع الكرة بالشباك.

في الشوط الثاني، واصل فريق أتليتكو مدريد سيطرته على مجريات اللقاء، وسط تراجع من لاعبي إشبيلية الدفاع عن مرماهم.

وبحلول الدقيقة 79، نجح ممفيس ديباي في تسجيل الهدف الأول لصالح أتليتكو مدريد، بعدما نجح أنخيل كوريا في التلاعب بمدافع إشبيلية، ليمرر الكرة إلى ديباي الذي أسكنها في شباك الفريق الأندلسي.

وبذلك حجز فريق أتلتيكو مدريد مقعدًا في الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد تأهل كل من أتليتك بلباو، ريال مايوركا وريال سوسيداد.