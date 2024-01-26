بيان ناري من الاتحاد الإسباني بخصوص تسريبات حكام الفار في مباراة ريال مدريد وألميريا

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بياناً ناريًا بخصوص التسريبات التي نُشرت عن محادثات حكام غرف الفار في مباراة ريال مدريد والميريا بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وتسربت خلال الساعات الماضية المحادثات التي دارت في غرفة الفار بمباراة ريال مدريد وألميريا إلى لوسائل الإعلام الإسبانية.

وذلك قبل إصدار قرار بعدم معاقبة فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بعدما اعتدى على أليخاندرو بوزو في مباراة ألميريا والملكي الأخيرة.

وشدد الاتحاد على أن ما حدث من تسريبات تعد انتهاكًا واضحًا لحماية البيانات، مقدمًا دعماً كبيراً لحكام الدوري الإسباني، مشدداً على أهمية احترام الحكام كأحد العناصر الهامة للعبة كرة القدم.

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بيان الاتحاد الإسباني لكرة القدم

قال البيان: “يريد الاتحاد الإسباني لكرة القدم إظهار دعمه وتضامنه وثقته للحكام في مواجهة الهجمات التي يتعرضون لها أثناء ممارسة صلاحياتهم”.

وتابع: “كما نود أن ندين بشدة سرقة ونشر تسجيلات صوتية مختلفة من نظام VAR، حيث إنها انتهاك واضح لحماية البيانات، ولهذا السبب تم لفت انتباه الحرس المدني إليها، كما أعلن أمس”.

وواصل: “الطريق نحو الشفافية وفهم العمل التحكيمي هو قرار حازم من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ولجنة التحكيم المركزية، التي ستواصل القيام بعملها باحترافية ودقة”.

وأردف: “تعد مجموعة التحكيم مرجعًا في أوروبا وحول العالم، كما يعترف بها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا، حيث تقوم بتعيين الحكام الإسبان في الأحداث الكبرى، مثل كأس العالم أو كأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا”.

واختتم: “احترام الحكم يجب أن يكون مبدأ لكل الفئات المرتبطة بكرة القدم. يعد الحكام جزءًا أساسيًا من هذه الرياضة، والاحترام الذي يستحقونه هو مثال مهم للسلوك الاجتماعي، وتقع على عاتق الجميع المسؤولية النهائية عن ضمان ذلك وتعزيزه. كرة القدم وتطورها الجيد يعتمدان عليها، بدون حكام لا توجد كرة قدم”.