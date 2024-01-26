موعد مباراة أنجولا وناميبيا في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي منتخب أنجولا نظيره منتخب ناميبيا غداً، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " السلام" بمدينة بواكي بكوت ديفوار.

وتمكن المنتخب الأنجولي من الصعود إلى دور ال 16، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما تمكن منتخب ناميبيا من الصعود ضمن أفضل ثوالث المجموعات برصيد 3 نقاط.

وتذاع المباراة عبر قناة " bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مهمة إداراة المباراة، إلى الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا، على الفار المصري محمود عاشور.

اقرأ أيضاً:

الأهلي يكشف تفاصيل عملية محمد الشناوي في ألمانيا (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لاعبو النادي الأهلي يوجهون رسالة لمحمد الشناوي (فيديو) (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بيراميدز يعلن التعاقد مع لاعب سيراميكا كليوباترا (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)