أمم أفريقيا.. لقطات من رحلة منتخب مصر إلي مدينة سان بيدرو(صور)

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديموقراطية، مساء الأحد المقبل، في المواجهة التى تجمع بين المنتخبين، بدور الـ 16 ضمن منافسات بطولة الأمم الأفريقية التى تقام فى كوت ديفوار حاليًا.

بالصور.. لقطات من رحلة منتخب مصر إلي مدينة سان بيدرو لملاقاة الكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا

اصابات منتخب مصر صداع في رأس فيتوريا

وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط حصدها من 3 تعادلات، خلف منتخب الرأس الأخضر الذي تأهل متصدرًا بـ7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل.

3 إصابات للفراعنة في 3 مباريات ..

محمد صلاح أول المغادرين للمنتخب ..

بدأت الأزمة بتعرض النجم محمد صلاح لإصابة عضلية حرمته من استكمال مشواره مع المنتخب، حيث أعلن الجهاز الطبي أن اللاعب سيغادر إلى إنجلترا لاستكمال علاجه هناك وبالتالي لن يكون متاحًا في المراحل المقبلة حال تأهل الفراعنة.

الشناوي يلحق بصلاح خارج المعسكر ..

وجاءت إصابة محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الأساسي في الكتف لتزيد من أوجاع الفراعنة في البطولة، حيث تأكد بشكل رسمي خروجه من حسابات المنتخب نظرًا لحاجته للعلاج لفترة طويلة، كما تقرر مغادرته للمسكر والعودة إلى القاهرة لبدء برنامجه العلاجي.

"ارتجاج" إمام عاشور يزيد الأزمة ..

وجاءت أنباء أصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ تعرض لها بسبب سقوطه الخاطي على رأسه في مران المنتخب أمس، ليزيد من أوجاع الفراعنة، بعد افتقاد أحد أهم العناصر في خط وسط الفريق.

وقدم إمام عاشور مباراة رائعة أمام الرأس الأخضر وكان أحد الأسلحة المهمة لدى روي فيتوريا، وأكدت الفحوصات غيابه عن مباراة الكونغو القادمة في دور الـ16 ولم يتحدد موقفه من المباراة التالية حال تأهل الفراعنة.

وتشكل الإصابات أزمة كبيرة للمدرب روي فيتوريا الذي أصبح غير قادرًا على الاستقرار على تشكيل أساسي للفريق، حيث اضطر المدرب لإجراء العديد من التعديلات على تشكيل الفراعنة في دور المجموعات وهو ما سيحدث أيضًا في مباراة دور الـ16.