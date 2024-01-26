أيمن أشرف ينعى العماري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نعى أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي السابق والبنك الحالي، العامري فاروق نائب رئيس الأهلي.

وكتب أيمن أشرف عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين".

وتوفي العامري فاروق، اليوم الجمعة "26 يناير 2024"، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد تعرضه للإصابة بنزيف في المخ، و خضوعه لعدة عمليات جراحية.

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