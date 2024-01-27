الاتحاد السعودي يقدم عرضًا مغريًا لنجم يوفنتوس والاخير يرفض

ياسر رشاد - القاهرة - قدم مسؤولو التعاقدات بنادي اتحاد جدة السعودي، عرضًا ضخمًا، الى ادارة نادي يوفنتوس الايطالي من أجل بيع نجم الفريق، خلالا الفترة الحالية من الانتقالات الشتوية.

ويسعى اتحاد جدة لحصول على خدمت ماتياس سولي لاعب فريق يوفنتوس الايطالي بتقديم عروضًا مغرية بالمركاتو الجاري.

ورفض النجم الأرجنتيني،عرض نادي الاتحاد السعودي الذي تلقاه خلال الساعات الماضية، مما جعل ادارة اتحاد جدة تجدد المفاوضات برفع العرض المقدم وفى انتظار الرد.

وفى تصريحات صحفية أكد من خلالها الأرجنتيني مارتن جواستاديسينو، وكيل اللاعب انه رفض عرض الاتحاد، نظرا لان الرغبة الاولى له هي التواجد في أوروبا فقط، هذه رغبتنا الحالية الاستمرار في أوروبا.

بنزيما مستمر مع اتحاد جدة السعودي

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير لها اليوم أن كريم بنزيما سيبقى في المملكة العربية السعودية وفقًا لـ المُقربين منه، حيث أن صندوق الاستثمار يعتبر اللاعب جزء من مشروعة ويرفض فكرة رحيله بالوقت الحالي.

ويعد بنزيما جزء من مشروع النهوض بالكرة السعودية، حيث يتواجد ضمن القائمة الكبيرة والتي تضم نجوم مميزين على رأسها رونالدو وساديو ماني في النصر، وميتروفيتش ومالكوم ونيمار و كوليبالي في الهلال.