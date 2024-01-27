ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني ، وفي إطار الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، يتوجه ريال مدريد إلى مواجهة لاس بالماس في مباراة مرتقبة على أرضية ملعب الأخير. يعد هذا اللقاء فرصة هامة للريال لمواصلة مطاردة المتصدر في سباق اللقب، فيما يسعى لاس بالماس إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق كبير كريال مدريد.

تأتي هذه المواجهة وسط منافسة شديدة في الدوري الإسباني، حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر جيرونا، علماً أن الريال يمتلك مباراة أقل من منافسه المباشر. من جانبه، يحتل لاس بالماس المركز الثامن برصيد 31 نقطة، ويسعى لتحسين موقعه في جدول الترتيب من خلال الحصول على نتيجة إيجابية أمام العملاق الإسباني.

ومع غياب النجم الإنجليزي جود بيلينغهام عن صفوف ريال مدريد بسبب الإيقاف، قد تتأثر خطة الفريق المدريدي في هذه المباراة. إلا أن المدرب كارلو أنشيلوتي سيعمل على تجهيز خطة بديلة لتعويض غياب بيلينغهام وضمان الحصول على النقاط الثلاث من هذه المباراة. على الجانب الآخر، يعد لاس بالماس منافساً صعباً خصوصاً في ملعبه، حيث يمتلك ثاني أفضل خط دفاع في الدوري بعد ريال مدريد نفسه، وهو الأمر الذي يجعل المهمة أكثر تحدياً للريال في تسجيل الأهداف.

تظهر إحصائيات الأهداف التي استقبلها كلا الفريقين خلال المباريات السابقة في الدوري أن لاس بالماس استقبل 17 هدفاً في 21 مباراة، بينما استقبل ريال مدريد 13 هدفاً في نفس العدد من المباريات. وهذا يعكس القوة الدفاعية التي يتمتع بها لاس بالماس والتي يجب على ريال مدريد تجاوزها إذا أراد الخروج من هذه المواجهة بالنقاط الثلاث.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا اللقاء فرصة للعديد من اللاعبين في صفوف ريال مدريد للظهور بأداء مميز وإثبات قدراتهم للمدرب، خاصة وأن الفريق يعاني من بعض الإصابات والغيابات في صفوفه. ومن المتوقع أن يستفيد المدرب أنشيلوتي من هذه المباراة لتجربة بعض التكتيكات واللاعبين الشباب في التشكيلة الأساسية.

بهذا يتوقع أن تكون مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس مباراة قوية ومثيرة، حيث ستحاول كلا الفريقين تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث لتحقيق أهدافهم في الموسم الحالي للدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024

جميع مباريات الدوري الإسباني منقولة حصريًا عبر قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني | من هنا

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني | من هنا

وستكون مباراة ريال مدريد ولاس بالماس مذاعة عبر قناة "beIN Sports HD 1 ".

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس

beIN Sports HD 1.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024؟

قناة "beIN Sports HD 1 " متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

من معلق مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024؟

سيتولى المعلق أحمد البلوشي مهمة التعليق على مجريات مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس عبر الإنترنت بوسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى من خلال خدمة "بي إن كونكت".

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2024

تقام مباراة ريال مدريد ولاس بالماس يوم السبت 27 يناير/ كانون الثاني 2023 على ملعب دي غران كاناريا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 06:15 مساءً بتوقيت السعودية، 05:15 مساءً بتوقيت مصر، 07:15 بتوقيت الإمارات.