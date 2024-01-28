أول مواجهة في دور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب نيجيريا على نظيره الكاميروني بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وفي المباراة الأولى بدور الـ16، فازت أنجولا على ناميبيا بنتيجة 3-0.

ليضرب الثنائي موعدا في دور ربع النهائي، يوم الجمعة الموافق 2 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

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