كم بطاقة حمراء شهدتها بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى الآن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

شهدت مباراة منتخب أنجولا أمس أمام نظيره منتخب ناميبيا، حالتي طرد، الأولى كانت لحارس المنتخب الأنجولي نيلو، بعدما حصل على كارت أحمر مباشر في الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل أن تتوازن كفة الفريقين في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، بعد حصول مدافع المنتخب الناميبي، لوبيني هوكونجو للإنذار الثاني والطرد.

وتمكن المنتخب الأنجولي من تحقيق الفوز خلال هذه المباراة، على حساب منتخب ناميبيا بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وبعد حالتي الطرد، التي شهدتها مباراة أنجولا أمام ناميبيا، في منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا، وصل عدد حالات الطرد في البطولة إلى 6 حالات طرد.

وتم إشهار أربع بطاقات حمراء خلال دور المجموعات بالبطولة، لكلا من " آيبو أدامز لاعب جامبيا، فرنسوا كامانو من غينيا، رودريك كابوي من منتخب زامبيا وديسماس لاعب منتخب تنزانيا".

وأول بطاقة حمراء شهدتها بطولة أمم أفريقيا، كانت للاعب المنتخب الجامبي آيبو أدامز لاعب منتخب جامبيا، في لقاء منتخب بلاده أمام منتخب السنغال في لقاء المنتخبين معاً بدور المجموعات بالبطولة القارية.