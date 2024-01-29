الركراكي: "نلعب من أجل المغرب ولا أفكر في قضية اللعب من أجل راية العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن توديع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16، بالهزيمة من الكونغو الديمقراطية.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "خروج منتخب مصر من البطولة لا يهمني، صحيح هم أشقائنا وشعرنا بالحزن لأجلهم، لكن منتخب مصر مثله مثل الكونغو".

وأضاف: "ما يهمني هو المغرب وشخصيا لا أفكر في تلك القضية المتعلقة باللعب من أجل راية العرب، نحن نلعب من أجل المغرب".

ويواجه منتخب المغرب نظيره جنوب أفريقيا، في العاشرة مساء غدا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2023.

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