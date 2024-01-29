ألفونسو ديفيز يخرج عن صمته ويكشف موقفه من الانتقال لريال مدريد

كسر ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونخ، صمته وكشف عن موقفه من لانتقال إلى صفوف ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وليس هناك مؤشرات حول أن اللاعب يبحث عن طريقة للرحيل عن بايرن ميونخ.

ويتميز ألفونسو ديفيز النجم الكندي الدولي بقدراته الرائعة حيث يمتلك عقد مع بايرن ميونخ حتى عام 2025.

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وقد ارتبط عمالقة الدوري الإسباني ريال مدريد بضم اللاعب الموهوب صاحب ال23 عاماً والذي يمكن أن يصبح ظهير أيسر جديد للنادي.

ويستعد ريال مدريد لصيف مثير في عام 2024 لكن ديفيز تجاهل كل التكهنات حول مستقبله في الوقت الحالي.

وقال ديفيز عن مستقبله في تصريحات نقلتها شبكة “جول” العالمية : “أشعر براحة شديدة هنا”.

وأضاف: “ألعب في فريق رائع أحد أفضل الأندية في اوروبا، أحافظ على تركيزي وأقدم كل شئ للفريق والجماهير”.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 47 نقطة خلال 19 جولة.

وحقق بايرن ميونخ الفوز في 15 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين ويبتعد عن صاحب المركز الأول بايرليفركوزن بنقطتين فقط.