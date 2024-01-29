رئيس رابطة الدوري الإسباني يعلن اقتراب مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني “الليجا”، عن احتمالية انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

ويرتبط مبابي بشكل كبير بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، بعد نهاية تعاقده في صيف 2024، مع نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

وقال خافيير تيباس بشأن توقعاته لانتقال مبابي إلى ريال مدريد: “احتمال وصول مبابي إلى ريال مدريد يبلغ أكثر من 50%”، مؤكدًا أن القرار في يد إدارة النادي الإسباني.

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وأكمل تيباس: “عمره 26 عامًا باريس سان جيرمان سيسمح برحيله، لكن الأمر يعتمد على ريال مدريد”.

وتشير تصريحات تيباس لاقتراب مبابي من الانتقال لريال مدريد، خاصة بعد توصل اللاعب مع فلورنتينو بيريز رئيس الملكي لاتفاق بشأن البنود الشخصية في تعاقده.

وعرض ريال مدريد على مبابي راتب سنوي قدره 50 مليون يورو، بالإضافة لمكافأة توقيع قدرها 100 مليون يورو، في حال انتقال للفريق الملكي “مجانا” الصيف المقبل.

وقرر ريال مدريد منح كيليان مبابي 60% من قيمة حقوق الصورة الخاصة باللاعب، وهو ما سيجعله يتجاوز مبلغ الـ50 مليون يورو سنويا على مستوى الراتب.