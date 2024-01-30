مقابل 3 لاعبين.. الزمالك يحسم صفقة ناصر ماهر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن نادي الزمالك توصل لاتفاق مع نادي مودرن فيوتشر للتعاقد مع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الجارية في الـ31 من يناير.

وتسابق إدارة القلعة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق بعد انتهاء أزمة القيد، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري وبطولة الكونفدرالية.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر بنادي الزمالك قوله إن مسئولو الأبيض توصلوا لاتفاق مع إدارة مودرن فيوتشر لضم ناصر ماهر لاعب الأهلي السابق مقابل انتقال عمرو السيسي إلى مودرن فيوتشر وإعارة ثنائي الشباب عبد الله محمد وعلي ياسر.

وأضاف المصدر أنه جرى الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بصفقة انتقال ناصر ماهر للزمالك، وسيقوم النادي بالإعلان عن الصفقة رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

يأتي هذا بعدما تمكن مسئولو الزمالك من حسم صفقة التعاقد مع محمد شحاتة لاعب نادي طلائع الجيش ومن قبله محمد عاطف قادمًأ من صفوف نادي طنطا.