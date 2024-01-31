بالأرقام.. ماذا قدم بيرسي تاو في تأهل جنوب أفريقيا لربع نهائي الأمم الأفريقية؟

كشفت شبكة “سوفا سكور” للأرقام والإحصائيات، عن تقييم بيرسي تاو، لاعب منتخب جنوب أفريقيا، في مباراة بلاده ضد المغرب، بكأس الأمم الأفريقية.

وشارك بيرسي تاو، في تأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023، بعد الفوز على المغرب بنتيجة هدفين دون رد.

والتقى منتخب المغرب مساء الثلاثاء مع جنوب أفريقيا، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الجارية.

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وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين المنتخبين، قبل أن يفتتح ماكجوبا التسجيل لصالح ابناء البافانا بافانا في الدقيقة الـ 53.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في المباراة، سجل موكوينا هدفًا ثانيًا في شباك ياسين بونو، بعد ركلة حرة صعبة على حارس مرمى المغرب.

تقييم بيرسي تاو في مباراة جنوب أفريقيا والمغرب

وبحسب الشبكة، فإن بيرسي تاو، كان ثاني أسوأ لاعب في منتخب جنوب أفريقيا خلال المباراة أمام المغرب بتقييم 6.7.

ولعب بيرسي تاو، 90 دقيقة في المباراة، حيث لم يسدد أي تسديدة على المرمى أو بعيدًا عنها، ولمس الكرة 38 مرة، ومرر 27 تمريرة صحيحة من أصل 31 بدقة وصلت إلى 87٪.

وأرسل نجم منتخب جنوب أفريقيا، 2 كرة طولية غير ناجحة، وفاز في 2 التحام أرضي من أصل 5، وفي التحام هوائي، وفقد حيازته على الكرة 6 مرات، واعترض الكرة مرة وقطعها مرتين.