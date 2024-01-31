الامارات | البطائح يهزم خورفكان ويقترب من درع دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق البطائح على فريق خورفكان بفارق ركلات الترجيح 6-5، وذلك في المباراة النهائية الاولى لدوري كرة قدم الصالات، والتي أقيمت مساء أمس في الصالة الرياضية بنادي البطائح، وذلك بعد ان انتهى الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل 2-2، حيث سجل هدفي الفريق الفائز كل من محمد عبيد في الدقيقة الرابعة من الشوط الاول، وراشد عبيد في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني، بينما سجل لخورفكان سعود خالد في الدقيقة التاسعة، وحسين مال الله في الدقيقة 17 من الشوط الثاني.

ليقطع بذلك فريق البطائح نصف الطريق نحو الفوز بدرع الدوري، بانتظار ان يلتقي الفريقان في المباراة النهائية الثانية والتي ستقام في الثالث من فبراير القادم، على ان تكون هناك مباراة فاصلة إذا لم يحسم بطل الدوري في اول مباراتين بحيث تقام في السادس من فبراير القادم