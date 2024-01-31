" كالصاعقة".. مرتضى منصور: سأعلن خبر سيسعد أسرتي وأصدقائي وكل محبيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب رئيس نادي الزمالك الأسبق، مرتضى منصور، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، منشورًا، يكشف فيه موعد إعلان خبر وصفه، بأنه سيسعد أسرته و أصدقائه وكل محبينه.

وكتب: "الحمد لله والشكر لله السبت القادم، إن شاء الله، سأعلن على صفحتي الشخصية بالصوت والصورة خبر سيسعد أسرتي وأصدقائي وكل محبيني أصحاب القلوب الطاهرة والنفوس الصافية الذين بفضل الله نزعوا من قلوبهم الحقد والغل .

وأضاف: "وفي ذات الوقت سينزل هذا الخبر كالصاعقة على القلة الضئيلة الحاقدة الكارهة لي ولكل شخص ناجح بل الكارهة لكل الخير ولكل الناس حتى لو كانوا لا يعرفونهم أصحاب هواية الشماتة واختلاق الأكاذيب و ترويجها أيضا للتشهير بي وبكل البني آدمين حتى الذين لا يعرفونهم ولا توجد بينهم أي علاقة فئة لاعلاقة لها بالبشر ينتهزون أي فرصة لإخراج ما بداخلهم من أمراض نفسية".

واختتم:" فبمجرد أن يقرؤا بوست أو يشاهدون فيديو على شبكات التواصل الإجتماعي إلا ويستهزأون أو يشتمون لاشئ يعجبهم إلا أنفسهم، إنه مرض لا شفاء منه ابتلاهم الله به فقلوبهم منزوع منها حب الخير لكل البشر بصفة عامة ولي شخصياً بصفة خاصة، انتظروني السبت إن شاء الله".