الإسماعيلي يتعاقد مع حاتم سكر بطلب من ايهاب جلال

ياسر رشاد - القاهرة - أتم مسئولي النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن الاتفاق مع اللاعب حاتم سكر ظهير ايسر الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية لدعم صفوف الفريق.

وجاء التعاقد مع اللاعب حاتم سكر خلال الساعات الماضية للانتقال إلى صفوفه الاسماعيلي، بعدما منح مجلس إدارة نادي الزمالك اللاعب الاستغناء الخاص به ليصبح لاعباً حراً من أجل توفير مكان بالقائمة للصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي في يناير الجاري .

وأتم النادي الإسماعيلي التعاقد مع حاتم سكر بناء على رغبة إيهاب جلال المدير الفني بالنادي الإسماعيلي لحاجه الفريق لخدمات اللاعب .

وتمكن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة، تم بعدها تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى.

وجاء بيان النادى الاسماعيلى الذى أعلن فيه عن هذا الامر على النحو الاتى :

تمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب. وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإضافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.